Vier op rij voor Kristoff in Frankfurt

De Noorse wielrenner Alexander Kristoff heeft voor de vierde keer op rij de Duitse klassieker naar Frankfurt op zijn naam geschreven. De dertigjarige renner van UAE Team Emirates was na 212 kilometer de sterkste in de sprint van een selecte groep die vooraan was overgebleven. De Australiër Michael Matthews (Sunweb) eindigde als tweede, Oliver Naesen uit België (AG2R) werd derde.

De Colombiaan Fernando Gaviria van Quick-Step ging de sprint van ver aan, maar leek zich in de laatste bocht te vergissen. De motorrijder voor hem reed rechtdoor het parcours af, terwijl de bocht linksaf ging. Gaviria volgde eerst de motor, gooide daarna nog wel snel zijn stuur om, maar toen waren zijn kansen op de winst al verkeken.

Kristoff had de wedstrijd tussen Eschborn en Frankfurt, die de laatste jaren diverse keren van naam veranderde, in 2014, 2016 en 2017 ook al gewonnen. In 2015 ging de koers niet door vanwege terroristische dreiging, na de vondst van een bom langs het parcours. Kristoff, de regerend Europees kampioen, heeft met vier zeges in Frankfurt nu alleen het record in handen. De Noor deelde dat met de Duitser Erik Zabel, die in 1999, 2002 en 2005 de koers won die traditioneel op de Dag van de Arbeid (1 mei) wordt verreden.

De sprinter van UAE Team Emirates vierde zijn derde overwinning van dit seizoen. Kristoff won eerder de slotrit in de Ronde van Oman en de eerste etappe in de Ronde van Abu Dhabi.

Eschborn-Frankfurt, door de Duitsers aangeduid als ‘Der Radklassiker’, maakt deel uit van de UCI WorldTour.