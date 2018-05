Wellens twee jaar langer bij Lotto Soudal

De Belgische wielrenner Tim Wellens rijdt ook de komende twee jaar voor Lotto Soudal. Wellens, die volgende week tijdens de Giro d’Italia zijn 27e verjaardag viert, heeft zijn contract bij de Belgische ploeg uit de UCI WorldTour verlengd tot eind 2020. Hij reed sinds 2012 al twintig overwinningen bij elkaar voor de Lotto-formatie.

Wellens schreef onlangs nog de Brabantse Pijl op zijn naam. Hij won dit jaar ook al een etappe en het eindklassement van de Ruta del Sol. ,,Ik houd van stabiliteit”, zei de klimmer, tevens een erkend avonturier. ,,Voor de eerste keer in mijn carrière beschikte ik over een aflopend contract. Dat betekende dat ik met andere teams kon praten. Maar ik zit goed bij Lotto Soudal en wil me hier verder ontwikkelen.”

Op de erelijst van Wellens prijkt onder meer de Grand Prix Cycliste de Montréal, een ritzege in de Giro van 2016 en twee keer de eindzege in Eneco Tour.