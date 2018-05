Baas Russisch olympisch comité stopt

Aleksandr Zjoekov stelt zich niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn als voorzitter van het Russisch olympisch comité ROC. De 61-jarige Zjoekov stond sinds 2010 aan het hoofd van de organisatie die de afgelopen jaren wegens dopingschandalen turbulente tijden beleefde. Zijn tweede termijn loopt af op 29 mei.

Rusland werd dit jaar nog uitgesloten van deelname aan de Winterspelen waar wel een aantal sporters onder neutrale vlag mocht uitkomen. ,,In de huidige gecompliceerde situatie is het belangrijk dat de voorzitter van het Russisch olympisch comité fulltime beschikbaar is”, zei Zjoekov, die ook vice-voorzitter is van het Russische parlement.

De Russen werden ervan beschuldigd bij de Winterspelen van Sotsji een wijdvertakt dopingsysteem te hebben gehad wat leidde tot onderzoeken door het IOC en wereldantidopingbureau WADA. De Russische autoriteiten hebben toegegeven dat er overtredingen zijn begaan maar ontkennen betrokkenheid van de staat.