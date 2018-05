Curry bij rentree goed voor 28 punten

Basketballer Stephen Curry heeft bij zijn rentree bij de Golden State Warriors meteen al weer een goede indruk gemaakt. De vedette was sinds 23 maart niet meer in actie gekomen wegens een knieblessure. In Game 2 met New Orleans Pelicans, een duel uit de tweede ronde van de play-offs in de NBA, kwam Curry in 27 minuten tot 28 punten. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de 121-116-zege van zijn ploeg. De Warriors leiden in de best-of-seven met 2-0.

Kevin Durant was met name in de slotfase belangrijk met zes punten op rij die de Warriors deden weglopen bij de Pelicans. Maar de hoofdrol was zonder meer voor Curry: met hem in het veld maakte de thuisploeg 26 punten meer dan de Pelicans, met Curry op de bank was de balans 21 punten in het voordeel van de gasten.

Voor de titelverdediger was het de veertiende thuiszege op rij in de play-offs. De serie gaat verder met nu twee duels in New Orleans.