Djokovic wil het vertrouwen hervinden

Sinds zijn rentree op de baan wil het nog niet zo vlotten met tennisser Novak Djokovic. De voormalige nummer één van de wereld, lange tijd afwezig wegens een elleboogblessure, zegt dat de reeks van nederlagen zijn zelfvertrouwen heeft aangetast. ,,Het enige dat ik nu kan doen is hard werken, dan komt de rest ook wel weer.”

,,Vroeger had ik een droom en omdat ik alles heb gegeven voor de sport is die droom uitgekomen”, zegt de Serviër. ,,Dat het is gelukt komt omdat ik altijd in mezelf ben blijven geloven. Misschien wel voor de eerste keer in mijn loopbaan zit ik nu even in een dipje. De tegenvallers hebben er voor gezorgd dat ik wel eens aan mezelf twijfel. Wat ik nodig heb zijn een paar overwinningen. Dan komt het weer goed.”

Djokovic verdween na Wimbledon uit het ‘circuit’ en dook pas in januari bij de Australian Open weer op. Daar bleek dat alsnog een operatie nodig was, wat hem weer enige tijd kostte. ,,Vervolgens ben ik te vroeg begonnen”, aldus Djokovic. ,,Ik miste de wedstrijden, vandaar. Ik kon gewoon niet wachten om de baan weer op te gaan.”

Sindsdien werd hij vroegtijdig uitgeschakeld in Barcelona, Monte Carlo, Miami en Indian Wells. ,,Op dit moment moet ik accepteren dat het nog niet gaat zoals ik dat wil. Dat is moeilijk. Ik heb wel vaker een moeilijke periode gehad, maar niet zoals deze. Mijn motivatie en ambitie zijn echter onveranderd groot. Ik kom terug, dat weet ik zeker.”