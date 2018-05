Dumoulin: nog meer vertrouwen in de ploeg

Met een pak meer ervaring begint Tom Dumoulin in Jeruzalem aan de 101e editie van de Giro d’Italia. Als wereldkampioen tijdrijden is hij vrijdagmiddag rond de klok van kwart voor vijf (een uur vroeger in Nederland) de laatste renner die op het 9,7 kilometer lange tijdrit-parcours verschijnt. Volgens de titelverdediger is Rohan Dennis de grote favoriet voor de overwinning op de openingsdag.

Dumoulin begint met veel vertrouwen aan de Italiaanse rittenkoers. ,,Ik weet dat ik me slecht ga voelen. Dat heeft iedereen in de race. Je moet gewoon altijd in jezelf blijven geloven. Natuurlijk is er wel een verschil met vorig jaar, toen ik aan de Giro begon met het idee dat ik niets had te verliezen. Zo probeer ik het nu weer, al moet ik zeggen dat het dit voorjaar niet erg lukte. Toen reed ik veel rond met het gevoel dat ik alles had te verliezen”, zei de Limburgse coureur van Team Sunweb woensdag op een drukbezochte persconferentie in Jeruzalem.

Hij put ook extra vertrouwen uit de kracht van de ploeg die hem de komende drie weken zal bijstaan. ,,Vorige Giro hadden we een uitgebalanceerde ploeg die echter niet de beste was van het peloton. Ik denk dat het team nu met name beter is bewapend voor de bergetappes. Al moet je afwachten hoe de koers zal verlopen en of iedereen ook in topvorm verkeert. We kunnen nog altijd niet de concurrentie aan met de blokken van Mitchelton-Scott en Sky, maar ik ben niet bang voor de confrontatie.”