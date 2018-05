Federer maakt in juni rentree in Stuttgart

Roger Federer maakt in juni zijn rentree op de tennisbaan. De twintigvoudig grandslamkampioen heeft zijn deelname toegezegd aan het toernooi van Stuttgart, dat van 11 tot 17 juni op de agenda staat.

Federer kwam eind maart in Miami voor het laatst in actie. De 36-jarige Zwitser liet na afloop van dat evenement weten het gravelseizoen opnieuw over te slaan en twee maanden rust te nemen. Vorig jaar deed hij dat ook en dat beviel Federer goed.

Stuttgart is het eerste grastoernooi voor Federer in aanloop naar Wimbledon, waar hij zijn titel verdedigt. De huidige nummer 2 van de wereld deed ook in 2016 en 2017 mee in Stuttgart.