Froome wil Eddy Merckx achterna

Chris Froome kan deze maand in Italië na de Tour en de Vuelta in 2017 zijn derde grote ronde op rij winnen. Daarmee zou de Britse wielrenner in het spoor komen van de legendarische Belg Eddy Merckx, die in 1972 én 1973 deze prachtige trilogie op zijn naam bracht. ,,Dat is één van mijn grote drijfveren”, bekende de 32-jarige kopman van Team Sky.

Door zijn sterke ambitie om ook de Giro te winnen, zag het voorjaar van Froome er anders uit dan normaal. ,,De aanloop was dit jaar heel afwijkend, met veel meer Italiaanse wedstrijden in de voorbereiding. Ik moest veel vroeger klaar zijn dan anders, toen ik alleen op de Tour gericht was. Maar het voelt alsof ik er klaar voor ben. Ik kijk ernaar uit.”

Twee dagen voor de start in Jeruzalem moest Froome uiteraard ook vragen beantwoorden over de beruchte ‘salbutamol-affaire’. Tijdens de Ronde van Spanje van vorig jaar werd bij hem een te hoge waarde aangetroffen van het verboden middel, dat de Brit naar eigen zeggen op medisch voorschrift gebruikte om astma te bestrijden. Hij werd niet geschorst, maar moet zich wel verantwoorden. De internationale wielrenunie UCI verwacht dat in de periode tussen de Giro en de Tour eindelijk duidelijkheid komt in de slepende kwestie.

,,Ik begrijp de frustratie bij sommigen, maar ik heb het recht hier te zijn en voor de overwinning te strijden”, betoogde Froome. ,,Net zoals ik het recht heb om te vechten om te bewijzen dat ik niets fout heb gedaan. Nee, de vragen hierover geven me niet veel stress. Het maakt allemaal deel uit van wat we doen.”

Over de rest van zijn jaarprogramma liet Froome nog enige onduidelijkheid bestaan. ,,Wat mij betreft, volgt na de Giro ook de Tour. Absoluut. Maar ook de Vuelta nog? We zien wel. We zijn nu in Jeruzalem voor de Giro en ik denk alleen aan de komende drie weken.”