IOC gunt ‘nieuwe’ winnaars moment van glory

Het Internationaal Olympisch Comité wil atleten die na bedrog van een ander alsnog een medaille krijgen op allerlei manier tegemoetkomen. Zo moet de uitreiking plaatsvinden binnen twaalf maanden nadat de procedure rond de schorsing van een dopingzondaar is afgerond. Die gaat op de een of andere manier ook nog eens gepaard met een ceremonie.

Soms jaren na de Olympische Spelen van Peking (2008) en Londen (2012) zijn bij hertests meer dan 100 atleten alsnog positief bevonden. Onder hen bevonden zich rond de 75 winnaars van medailles. Doorgaans schuiven de atleten die vlak onder hen stonden dan op richting podium en krijgen een medaille. Dat gaat echter zelden met festiviteiten gepaard.

,,De atleten kunnen nu zelf bepalen waar de uitreiking plaatsvindt”, zegt het IOC. ,,We zullen zo veel mogelijk rekening houden met hun wensen.” Opties zijn uitreiking bij de volgende Spelen, bij een nationaal olympisch comité of bij de eigen sportfederatie. Een ceremonie bij het olympisch museum in Lausanne kan ook.