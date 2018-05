James helpt Cavaliers aan zege in Toronto

De basketballers van Cleveland Cavaliers zijn de tweede ronde van de play-offs in de NBA begonnen met een uitoverwinning bij Toronto Raptors. Het spannende duel had extra tijd nodig waarin de ‘Cavs’ de toeschouwers in het Air Canada Centre uiteindelijk stil kregen: 112-113.

Sterspeler LeBron James was bij de Cavaliers goed voor een ‘triple-double’ met 26 punten, 13 assists en 11 rebounds. Bij Toronto, dat in de reguliere speeltijd nooit tegen een achterstand aankeek, was DeMar DeRozan met 22 punten de topschutter. Met nog 3 seconden op de klok in de verlenging miste Fred VanVleet een driepunter die de thuisploeg vermoedelijk de zege had bezorgd.