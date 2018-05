Lange schorsing oud-wereldkampioen shorttrack

Sin Da-woon mag een jaar lang niet shorttracken. De Zuid-Koreaan, die vorig jaar in Ahoy in Rotterdam de wereldtitel op de 1500 meter pakte, is door de internationale schaatsunie ISU geschorst omdat hij in een jaar tijd drie keer een dopingcontrole buiten wedstrijden om miste.

De schorsing van Sin Da-woon, die in 2013 de wereldtitel overall pakte, loopt tot 27 april 2019. De Zuid-Koreaan ontbrak bij de Olympische Spelen in Pyeongchang. Vier jaar eerder was hij er in Sotsji wel bij.

Sin Da-woon bevond zich tot drie keer toe niet op de plaats die hij had opgegeven bij dopingcontroleurs.