Plannen voor Formule 1 in Miami concreter

De komst van de Formule 1 naar Miami is weer een stap dichterbij. Het voorstel van een race in het centrum van de Amerikaanse stad wordt voorgelegd aan het stadsbestuur, dat volgende week donderdag een stemming houdt.

Bij goedkeuring van de plannen wordt Miami vanaf komend seizoen toegevoegd aan de kalender. De race blijft dan in ieder geval tot het jaar 2028 op de kalender staan.

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, wil de Verenigde Staten een grotere rol geven in de belangrijkste raceklasse ter wereld. Dit seizoen is eind oktober een Formule 1-race in de Verenigde Staten, in Austin (Texas).