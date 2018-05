Squashsters op EK al in halve finale

De Nederlandse squashsters zijn met twee overwinningen begonnen aan de Europese titelstrijd in het Poolse Wroclaw. Dat was voldoende om een plek in de halve finale zeker te stellen. Het als vierde geplaatste Oranje won in divisie 1 van Tsjechië (3-0) en Zwitserland (3-0).

In de ontmoetingen kwamen de zeges op naam van Milou van der Heijden, Tessa ter Sluis en Natalie Grinham.

In divisie 2 versloegen de Nederlandse mannen Polen (4-0). Aangezien de Polen vervolgens ook van Hongarije verloren zijn de twee winnaars al zeker van de kwartfinale.

Voor Oranje kwamen Marc ter Sluis, Piedro Schweertman, Roshan Bharos en Sebastiaan Weenink in actie.