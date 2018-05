Tafeltennissers als derde door

De Nederlandse tafeltennismannen zijn bij de WK voor teams in Zweden op de derde plaats geëindigd in groep E van de tweede divisie. Oranje verloor in Halmstad in de laatste poulewedstrijd met 1-3 van concurrent Denemarken, dat de tweede plek veiligstelde. Met vijf overwinningen op rij was Oekraïne de beste ploeg in deze groep. Denemarken en Nederland gaan door naar de achtste finales, Oekraïne is direct geplaatst voor de kwartfinales in het B-toernooi.

In het laatste groepsduel met Denemarken zorgde Rajko Gommers voor het enige winstpunt. Eerder op de dag zegevierde Oranje met 3-1 over Thailand. In dat duel haalden Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer de winstpunten binnen.