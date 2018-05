Tafeltennissers op WK te sterk voor Thailand

De Nederlandse tafeltennismannen hebben op het wereldkampioenschap voor teams goede zaken gedaan met het oog op een langer verblijf in het toernooi. In Halmstad in Zweden was Oranje, dat uitkomt op het tweede niveau, met 3-1 te sterk voor Thailand.

Laurens Tromer liet in de openingspartij tegen Padasak Tanviriyavechakul zeven wedstrijdpunten onbenut en verloor uiteindelijk. Nederland trok de zege daarna alsnog overtuigend naar zich toe. Ewout Oostwouder, Rajko Gommers en Tromer wonnen alle drie, waardoor de vijfde wedstrijd niet meer nodig was.

Voor de tafeltennissers was het de derde zege op het WK. Alleen van Oekraïne werd verloren. Later op woensdag is de laatste poulewedstrijd tegen Denemarken. De groepswinnaar plaatst zich voor de kwartfinale en de nummer twee voor de achtste finale.