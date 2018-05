Technisch directeur Jörg Zander vertrekt per direct bij Sauber. Dat liet het Formule 1-team weten in Hinwil in Zwitserland. Een reden voor de scheiding wordt niet gegeven. Ook is niet bekend wie de plek van Zander inneemt.

De 54-jarige Zander was iets langer dan een jaar technisch directeur bij Sauber.

Teambaas Frédéric Vasseur neemt voorlopig de taken van Zander over.