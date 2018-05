Van Emden: meer kans in tweede tijdrit Giro

Jos van Emden gaat graag verder in de Giro waar hij vorig seizoen, met winst van de tijdrit op de slotdag, stopte. De openingstijdrit van de 101e editie is daarom ook een doel op zich, maar de coureur van LottoNL-Jumbo denkt dat het parcours van de tweede chronorit in de komende Giro (zestiende etappe) meer op zijn lijf is geschreven is.

,,Als ik hier in Jeruzalem zo uit het raam van mijn hotelkamer kijk, biedt de tweede race van de Giro me meer kansen. Het is best heuvelachtig. Ik moet er wel bij zeggen dat ik het rondje voor vrijdag nog niet heb gezien. Wil je in deze omgeving normaal trainen, dan moet je eerst de auto pakken om buiten de stad te geraken”, zei de geboren Schiedammer woensdag in Jeruzalem na een korte middagtraining.

Hoewel Van Emden de ritzege van 2017 in Milaan als de kroon op zijn carrière beschouwt, wil hij best nog eens verrassen. ,,Het zou mijn loopbaan helemaal geslaagd maken als ik ergens in een grote ronde een keer de eerste rit win en er een paar mooie (leiders)truien aan vastzitten. Nee serieus, ik vind het nu al wel geslaagd, want de tijdritoverwinning van verleden jaar was de prijs waarvoor ik al die jaren heb gevochten.”