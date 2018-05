Volleybalster Pietersen weer niet bij Oranje

Volleybalster Judith Pietersen maakt net als vorig jaar geen deel uit van de Oranje-selectie waaruit bondscoach Jamie Morrison dit jaar put voor onder meer de Volleybal Nations League en het wereldkampioenschap. De passer/loper, in Rio 2016 een van de speelsters die met Nederland als vierde eindigde, rondde afgelopen jaar haar master psychologie af en speelde daarna nog een half seizoen in de Italiaanse competitie bij Modena.

Ook libero Debby Pilon-Stam, die onlangs beviel van haar tweede kind, is er niet bij. Zij is definitief gestopt als international. Stam speelde vorig jaar haar laatste interlands tijdens het WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan. Morrison heeft een zogenoemde longlist opgesteld met 26 speelsters. Een groot deel van hen is al enkele weken in training op Papendal. Hoofddoelen dit jaar zijn de Nations League, die tussen 15 mei en 1 juli wordt afgewerkt, en het WK in Japan dat op 29 september begint.