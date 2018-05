Voorlopige handbalselectie met 20 spelers

Bondscoach Erlingur Richardsson heeft de voorlopige handbalselectie van twintig spelers bekendgemaakt voor de twee play-offwedstrijden tegen Zweden. Zes man komen uit in de Nederlandse competitie, de anderen zijn actief in het buitenland.

Oranje speelt op 9 juni eerst thuis, in de Maaspoort in Den Bosch. Vier dagen later staat de return in Zweden op het programma. De winnaar van het tweeluik verdient een ticket voor het WK 2019 in Denemarken en Duitsland. Uiterlijk 8 juni maakt Richardsson de definitieve selectie van zestien spelers bekend.

,,Het is een goed moment om ons te meten met de top. We kunnen zien hoe onze spelsystemen en filosofie werken tegen een van de beste teams van Europa”, liet de bondscoach weten. Zweden was finalist bij het laatste EK.

Na afloop van de play-offs om het WK-ticket richt Richardsson zich meteen alweer op het volgende doel: plaatsing voor het EK 2020. Oranje vliegt vanuit Zweden door naar Zuid-Korea, waar Nederland deelneemt aan de Seoul Cup 2018. De selectie voor dat toernooi zal bestaan uit zeventien spelers.