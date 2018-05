Wawrinka stelt rentree opnieuw uit

Stan Wawrinka doet volgende week niet mee aan het tennistoernooi van Madrid. De 33-jarige Zwitser is nog niet hersteld van een slepende knieblessure en moet zijn rentree opnieuw uitstellen.

Wawrinka werd in augustus vorig jaar twee keer geopereerd aan zijn knie. Hij maakte in januari tijdens de Australian Open zijn comeback, maar verloor al in de tweede ronde. Daarna zegde hij af voor de toernooien van Indian Wells en Miami.

Op de wereldranglijst is Wawrinka, drievoudig grandslamwinnaar, teruggezakt naar de 25e positie.