Basketballers Utah Jazz op gelijke hoogte

De basketballers van Utah Jazz hebben de stand gelijk getrokken in de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference. Ze brachten het tweede duel met Houston Rockets wel tot een goede einde: 116-108. Houston won de eerste wedstrijd nog met 110-96. Vrijdag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar dan in Salt Lake City.

James Harden scoorde 32 punten en leverde 11 assists voor Houston. Dat bleek niet voldoende voor een zege. Houston miste maar liefst 27 van de 37 pogingen om een driepunter te scoren. Ruby Gobert kwam tot 15 punten en 14 rebounds voor Utah Jazz. Donovan Mitchell scoorde 17 punten en leverde 11 assists voor de winnende ploeg.