IOC in beroep tegen CAS-vonnis

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) legt zich niet neer bij een uitspraak van het internationaal sporttribunaal CAS in de dopingzaken van langlaufer Alexander Legkov en bobsleeër Aleksandr Zoebkov, beiden uit Rusland. Het IOC gaat het vonnis toetsen bij een Zwitserse rechtbank. ,,We zijn ontevreden over deze beslissing en over de uitleg en gaan daarom in beroep”, liet een woordvoerder van het IOC weten.

Legkov werd in februari, vlak voor het begin van de Winterspelen in Zuid-Korea, volledig vrijgesproken door het CAS. Het arbitragehof bevestigde het vonnis tegen Zoebkov slechts gedeeltelijk. Volgens het CAS was het bewijs dat het IOC aandroeg tegen de twee prominente Russen onvoldoende.

Legkov en Zoebkov behoorden in februari tot een groep van 39 Russische sporters die bij het CAS beroep aantekenden tegen de zware straffen die het IOC had uitgesproken vanwege het dopingschandaal bij de Winterspelen van Sotjsi 2014. Het CAS besloot de levenslange schorsing van 28 Russische olympiërs te annuleren, onder wie Legkov.