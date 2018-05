Kokoškov eerste Europese hoofdcoach in NBA

Igor Kokoškov gaat volgend seizoen aan de slag als hoofdcoach van de basketbalploeg Phoenix Suns. Hij mag zich dan de eerste hoofdtrainer in de NBA noemen die niet in de Verenigde Staten is geboren.

De 46-jarige Serviër was in 2000 ook al de eerste assistent-coach in de NBA. Hij werkte tussen 2008 en 2013 al als assistent-trainer bij Phoenix Suns. Diezelfde functie vervulde hij later bij Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons en Los Angeles Clippers.

Kokoškov is nu nog assistent-coach bij Utah Jazz, dat nog actief is in de play-offs.