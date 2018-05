Sabatini trapt af in Giro

De Italiaan Fabio Sabatini is de eerste renner die van start gaat in de individuele tijdrit waarmee de 101e Ronde van Italië vrijdag in Jeruzalem begint. De coureur van Quick-Step wordt om 12.50 uur Nederlandse tijd weggeschoten voor een race tegen de klok over 9,7 kilometer. In Israel is het een uur later. Na hem volgen nog 175 coureurs van wie Tom Dumoulin de laatste is. De Limburger van Sunweb vertrekt om 15.45 uur Nederlandse tijd als winnaar van de vorige editie van de Giro met het rugnummer één.

Van de in totaal dertien Nederlanders die aan de start verschijnen is Danny van Poppel iets voor 13.00 uur de eerste die in actie komt. Jos van Emden gaat 12 minuten voor Dumoulin de weg op, de Brit Chris Froome is vier minuten voor de slotrijder aan de beurt. De Australiër Rohan Dennis, favoriet om de eerste etappe op zijn naam te schrijven, start al vroeg. De tijdritspecialist van BMC vertrekt om 13.31 uur Nederlandse tijd.