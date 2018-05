Tafeltennissters Korea vormen op WK één team

De tafeltennissters van Noord- en Zuid-Korea gaan als één team verder op het WK, dat momenteel in Zweden wordt gehouden. ,,Dit is een historische beslissing voor onze beide landen”, zei Ryu Seung, vicevoorzitter van de Zuid-Koreaanse bond na de onverwachte ontwikkeling. Die heeft uiteraard te maken met de ontmoeting afgelopen week tussen de staatshoofden van beide landen die officieel nog in oorlog zijn met elkaar.

Noord- en Zuid-Korea zouden elkaar donderdag treffen in de kwartfinales, maar gaan nu met toestemming van de internationale bond ITTF als één team verder in de halve finales. ,,Dit is een belangrijk statement om het vredesproces tussen onze beiden landen via onze sport te ondersteunen”, aldus Ryu.