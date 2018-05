Visser neemt afscheid van Schots rugbyteam

Tim Visser zal niet langer uitkomen voor het rugbyteam van Schotland. De dertigjarige Nederlander, in Groot-Brittannië ‘Dutch Delight’ genoemd, vindt het na ruim vijf jaar mooi geweest. Hij wil plaatsmaken voor nieuwe talenten. Bovendien wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn jonge gezin.

,,Spelen voor Schotland is de grootste eer van mijn leven geweest”, liet Visser weten. ,,Ik denk dat het nog specialer is doordat het niet mijn geboorteland was. Het was ongelooflijk om gevraagd te worden om te spelen voor een topnatie in wereldrugby en door mijn teamgenoten geaccepteerd te worden als één van hun eigen landgenoten.”

Visser, geboren in De Bilt, bracht veertien tries in 33 interlands op zijn naam. Hij koos er aan het begin van zijn carrière bewust voor om niet uit te komen voor het Nederlands rugbyteam, om zo te kunnen worden geselecteerd voor het Schotse team. Nadat hij drie jaar in Schotland had gewoond, was hij speelgerechtigd voor de Schotse ploeg. Op 16 juni 2012 maakte Visser zijn debuut tegen Fiji.