Dumoulin: dit is echt perfect

Wielrenner Tom Dumoulin kon zijn geluk niet op na zijn zege in de proloog van de Ronde van Italië. ,,Dit is echt perfect”, zei de titelverdediger. ,,Ik wilde winnen en de concurrentie op achterstand zetten. Dat is gelukt. Mooier kan gewoon niet.”

Dumoulin was in de individuele tijdrit over 9,7 kilometer in Jeruzalem twee seconden sneller dan de Australiër Rohan Dennis en Belg Victor Campenaerts. Chris Froome moest maar liefst 37 seconden toegeven. De Brit kwam vrijdag ten val toen hij het parcours verkende en startte met schaafwonden aan heup en knie.

Dumoulin beleefde een lastig voorjaar. Hij werd ziek voor Strade Bianche en kwam ten val in de Tirreno Adriatico. ,,Maar nu voel ik me goed”, lachte de wereldkampioen tijdrijden. ,,Dit parcours was perfect voor mij. Het was technisch met veel bochten, maar je kon ook flink gas geven. Ik weet niet of we de roze trui nu echt gaan verdedigen. Dat is lastig, de Ronde van Italië duurt nog drie weken.”