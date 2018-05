Froome heeft geen ernstige schade na val

Chris Froome heeft geen ernstige schade overgehouden aan zijn valpartij tijdens het verkennen van het parcours van de individuele tijdrit in Jeruzalem. Dat vertelde Nicolas Portal, de ploegleider van de viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk bij Team Sky, vlak voor de start van de Ronde van Italië.

,,Chris is in het eerste rondje gevallen”, zei Portal voor de camera van Eurosport. ,,Daarna is hij weer op de fiets gaan zitten en heeft hij nog twee ronden gereden. Het is nooit lekker om te vallen. Maar hij reed gelukkig niet hard toen hij viel.”

Froome hield enkele schaafwonden aan zijn valpartij over. Ook haalde hij zijn rechterknie open. Op videobeelden was te zien hoe hij na zijn val richting een ploegwagen van Team Sky hinkte.

Froome is de grote uitdager van Tom Dumoulin, de laatste winnaar van de Giro. De wereldkampioen tijdrijden gaat om 15.45 uur als laatste van start. De Brit hoort vier minuten eerder het startschot voor zijn individuele tijdrit.

Froome was niet de enige renner die niet op de fiets bleef zitten terwijl hij het parcours van de tijdrit verkende. Kopman Miguel Angel Lopez van Astana liep schaafwonden aan zijn linkerbeen bij een valpartij. Kanstantsin Sivtsov was er erger aan toe. De Wit-Rus heeft waarschijnlijk een sleutelbeen gebroken toen hij in Jeruzalem tegen het asfalt smakte. Hij trok zich zich nog voor de tijdrit terug.