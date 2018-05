Froome neemt val en tijdverlies voor lief

Met een val in de verkenning van het parcours en een flinke achterstand op Tom Dumoulin in de tijdrit door Jeruzalem heeft Chris Froome een slechte openingsdag in de Ronde van Italië beleefd. De Britse kopman van Team Sky maakt zich echter niet zo druk om de opgelopen schade. ,,Met Tom erbij moet ik het in deze Giro niet hebben van de tijdritten om de winst te pakken”, zei Froome. ,,Hij reed geweldig, de manier waarop hij won is heel indrukwekkend.”

Froome was ’s ochtends tijdens zijn eerste verkenningsrondje onderuitgegaan. ,,Mijn voorwiel gleed weg in een bocht. Vallen doet altijd pijn, maar gelukkig valt de schade erg mee. Ik heb ook gezien wat er gebeurde met Kanstantsin Sivtsov, hij ligt nu in het ziekenhuis. Dan valt het bij mij erg mee. Vallen is nu eenmaal onderdeel van onze sport.”

De viervoudig Tourwinnaar gaf 37 seconden toe op Dumoulin. ,,Hij en Rohan Dennis hebben tijd gewonnen, maar ten opzichte van de andere klassementsrenners valt het mee. Er is nog een lange weg te gaan.”

Fabio Aru, de Italiaanse kanshebber op de eindzege, verloor al direct 50 seconden. ,,Ik wilde niet te veel risico’s nemen, want ik wist dat het parcours verraderlijk was. Mijn felicitaties aan Tom. We wisten dat hij op ‘zijn’ terrein tijd zou pakken. Ik ben blij dat de Giro is begonnen. We hebben nog twintig lange en moeilijke dagen voor ons.”

De Australische specialist Dennis had lang de eerste plaats in handen, maar zag de als laatste gestarte Dumoulin twee seconden onder zijn tijd duiken. ,,Ik had niets beter kunnen doen, ik ben gewoon verslagen door iemand die beter was. Ik wist dat Tom mijn grootste concurrent was en hij heeft dat bewezen.”