Froome valt in Jeruzalem

Wielrenner Chris Froome is ten val gekomen terwijl hij het parcours van de proloog van de Ronde van Italië verkende. Op foto’s is te zien dat hij een schaafwond op zijn heup heeft. Ook is zijn rechterknie beschadigd en zitten er scheuren in zijn shirt en broek.

Froome geldt als favoriet voor de eindzege van de Ronde van Italië. De kopman van Sky lijkt de grootste uitdager van Tom Dumoulin, de laatste winnaar van de Giro.

De Ronde van Italië gaat om 12.50 uur Nederlandse tijd van start met een individuele tijdrit over 9,7 kilometer in Jeruzalem. Dumoulin start om 15.45 uur als laatste. Froome moet vier minuten eerder aan zijn race tegen de klok beginnen.

Froome staat de afgelopen maanden onder grote druk. De viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk werd in september vorig jaar tijdens de Vuelta betrapt op een te hoge salbutamolwaarde in zijn urine. Ondanks de positieve test besloot zijn ploeg Team Sky hem niet op non-actief te zetten. Froome ging gedurende een onderzoek gewoon van start voor de Ruta del Sol, Tirreno-Adriatico en de Ronde van de Alpen.

De internationale wielerbond (UCI) ontkrachtte donderdag nog uitspraken van Mauro Vegni. De baas van de Giro verklaarde dat Froome bij een eventuele eindzege nooit meer van de erelijst zou worden verwijderd. Dat gebeurde in 2011 wel met Alberto Contador, die destijds verwikkeld was in een clenbuterolzaak. Vegni deed zijn uitspraak na een overleg met UCI-voorzitter David Lappartient, maar de Fransman werd teruggefloten door zijn eigen instantie.