Giro van start met tijdrit in Jeruzalem

Met een individuele tijdrit over 9,7 kilometer gaat de 101e Ronde van Italië vrijdag in Jeruzalem van start. De Australiër Rohan Dennis geldt als de specialist over het kortere werk tegen de klok. Tom Dumoulin, vorig jaar winnaar van de Giro, won twee jaar geleden in Apeldoorn de openingstijdrit. Die was toen over een vergelijkbare lengte, maar wel volledig vlak.

In Israel, waar grof is betaald om de Giro drie dagen te mogen huisvesten, loopt de weg meer op en neer, met een aantal bochten en een passage door een tunnel. De laatste 300 meter gaat het behoorlijk omhoog. ,,De wereld vergaat niet als ik niet meteen een goed resultaat haal, maar het zou wel leuk zijn natuurlijk”, zei Dumoulin eerder in de week. De Limburger van Sunweb gaat iets voor 17.00 uur (16.00 uur in Nederland) als laatste van start. Jos van Emden (LottoNL-Jumbo) behoort ook tot de kanshebbers, al denkt de Schiedammer dat het parcours in Jeruzalem net iets te heuvelachtig voor hem is. In Tirreno-Adriatico eindigde hij eerder dit jaar als tweede achter Dennis in een vlakke tijdrit over 10 kilometer.

Voor de eindzege in de Giro, die op 27 mei in Rome eindigt, gelden Dumoulin en de Brit Chris Froome als favorieten.