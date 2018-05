IAAF schorst vijf Russische snelwandelaars

De internationale atletiekfederatie IAAF heeft vijf Russische snelwandelaars geschorst. Onder hen is ook Sergej Sjirobokov, die vorig jaar bij het WK in Londen zilver behaalde.

Het vijftal kreeg vorig jaar van de IAAF toestemming om onder neutrale vlag mee te doen aan internationale wedstrijden. Dat besluit is nu teruggedraaid omdat de snelwandelaars in Karakol een trainingskamp hadden onder leiding van Viktor Tsjegin, oud-trainer van de Russische nationale snelwandelploeg die in 2016 voor het leven werd geschorst.

Rusland is door de IAAF sinds november 2015 uitgesloten van deelname aan alle atletiekwedstrijden. De oorzaak is een grootschalig door de staat geleid dopingsysteem.