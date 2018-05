Petra Kvitova staat in de finale van het WTA-tennistoernooi in Praag. De als tweede geplaatste Tsjechische speelster rekende in de halve eindstrijd af met de Chinese Zhang Shuai : 7-6 (6) 6-0.

Kvitova kan haar 23e titel op het hoogste niveau behalen. De 28-jarige nummer tien van de wereld won het toernooi in Praag nog niet eerder. In 2011 verloor ze de finale.

In de finale neemt Kvitova het op tegen de Italiaanse Camila Giorgi of de Roemeense Mihaela Buzarnescu.