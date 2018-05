LeBron James leidt Cavaliers langs Raptors

Cleveland Cavaliers heeft ook de tweede wedstrijd in de tweede ronde van de play-offs van de NBA gewonnen. LeBron James leidde de verliezend finalist van vorig jaar langs Toronto Raptors: 128-110. Halverwege keken de Cavaliers nog tegen een kleine achterstand aan (61-63).

LeBron James nam liefst 43 punten van de Cavaliers voor zijn rekening. Ook noteerde de 33-jarige spelmaker veertien assists en acht rebounds. Het gebeurde in de play-offs van de NBA nog niet eerder dat een basketballer uitkwam op meer dan veertig punten. Kevin Love had met 31 punten ook een belangrijk aandeel in de overwinning. Bij Toronto Raptors waren DeMar DeRozan (24 punten) en Kyle Lowry (21 punten) het meest trefzeker.

In de best-of-sevenserie staat Cleveland nu met 2-0 voor. De derde ontmoeting is zaterdag in Cleveland.

Boston Celtics vergrootte tegen Philadelphia 76ers de voorsprong ook tot 2-0. Na een achterstand van 51-56 halverwege, trokken de Celtics met 108-103 aan het langste eind. Jayson Tatum kwam tot 21 punten voor de Celtics. Bij Philadelphia noteerde J.J. Redick 23 punten. Philadelphia kan zaterdag voor eigen publiek proberen de achterstand te verkleinen.