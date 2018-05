Springruiter Harrie Smolders staat voor de eerste keer op de eerste plaats van de wereldranglijst. Op de door ’s werelds overkoepelende federatie FEI gepubliceerde lijst is hij Kent Farrington voorbij gegaan. De Amerikaanse winnaar van olympisch zilver had sinds mei 2017 de leiding.

Na Albert Zoer in 2010 is Smolders (38) de tweede Nederlander die dit bereikt. Farrington brak in februari een been en kwam sindsdien niet meer in actie.