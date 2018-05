Schippers zesde op 100 meter in Doha

Dafne Schippers heeft in haar eerste wedstrijd van dit seizoen over 100 meter genoegen moeten nemen met de zesde plaats. Bij de Diamond League in Doha kon de 25-jarige Utrechtse niet meedoen om de winst. Schippers kwam over de finish in 11,03 seconden, ruim twee tienden boven haar Nederlandse record (10,81).

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter keek al direct na de start tegen een achterstand aan en kon dat niet meer goedmaken. ,,Ik had een black-out tijdens de race”, verklaarde Schippers bij de NOS. ,,Raar, ik weet niet waar het vandaan komt. Misschien door de warmte.”

De winst in de hoofdstad van Qatar ging naar Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust, die met 10,85 een persoonlijke toptijd klokte. De Nigeriaanse Blessing Okagbare eindigde als tweede in 10,90, olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica moest genoegen nemen met de derde plaats (10,93).

Schippers loopt volgende week in Shanghai de 200 meter, eind deze maand doet ze in Eugene weer mee aan de 100 meter. De Utrechtse gaat daarna naar Hengelo voor de FBK Games.

Nadine Visser kwam op de 100 meter horden als zevende over de finish in 12,94 seconden, ruim boven haar pr van 12,78. De 23-jarige atlete wil graag het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager (12,77) verbeteren, zoals ze bij de WK indoor al deed op de 60 meter horden. Visser snelde in Birmingham naar het brons en besloot vervolgens de horden voorlopig te verkiezen boven de meerkamp. Een Amerikaans kwartet domineerde in Doha, met Kendra Harrison als winnares (12,53). Visser, die op de EK in augustus in Berlijn voor goud gaat, moest ook de Noorse Isabelle Pedersen voor zich dulden (12,82).