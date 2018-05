Sivtsov breekt sleutelbeen en mist Giro

Wielrenner Kanstantsin Sivtsov gaat niet van start voor de Ronde van Italië. De Wit-Rus van Bahrain Merida is tijdens het verkennen van het parcours van de individuele tijdrit over 9,7 kilometer in Jeruzalem ten val gekomen. Hij heeft waarschijnlijk een sleutelbeen gebroken.

Ook Chris Froome bleef niet op de fiets zitten toen hij kennismaakte met de route voor de race tegen de klok. De viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk liep enkele schaafwonden op en haalde zijn rechterknie open. Op videobeelden was te zien hoe hij na zijn val richting een ploegwagen van Team Sky hinkte.

Froome is de grote uitdager van Tom Dumoulin, de laatste winnaar van de Giro. De wereldkampioen tijdrijden gaat om 15.45 uur als laatste van start. Froome hoort vier minuten eerder het startschot voor zijn individuele tijdrit.