Tafeltennissters verslaan Wit-Rusland

De Nederlandse tafeltennissters hebben op het WK voor teams Wit-Rusland met 3-1 verslagen. Britt Eerland won twee duels. Bondscoach Li Jiao, die vanwege een blessure van Li Jie zelf in actie kwam, tekende ook voor een zege. Kim Vermaas moest zich gewonnen geven.

Oranje kan nog maximaal als dertiende eindigen in het Zweedse Halmstad.

De Nederlandse tafeltennismannen zijn uitgeschakeld op het WK voor teams. Iran was in de kwartfinale van de tweede divisie te sterk: 0-3. Ewout Oostwouder en Laurens Tromer gingen met 3-0 onderuit in het Zweedse Halmstad. Rajko Gommers leed een nederlaag van 3-1.

De Nederlandse tafeltennismannen eindigden als derde in de groepsfase van de tweede divisie, achter Oekraïne en Denemarken. Daarna won de ploeg van de Verenigde Staten in de achtste finales: 3-0.