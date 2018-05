Tennisster Mertens weer in finale

De Belgische tennisster Elise Mertens heeft voor de derde keer dit jaar de finale bereikt van een WTA-toernooi. De nummer negentien van de wereld deed dat dit keer op het gravel in de Marokkaanse stad Rabat. Mertens was in de halve finale binnen een uur klaar met Hsieh Su-wei uit Taiwan: 6-0 6-2.

De 22-jarige Belgische staat in de eindstrijd tegenover Ajla Tomljanovic. De Australische versloeg Aleksandra Krunic uit Servië met 7-5 6-2. Haar vorige twee finales dit jaar, in Hobart en Lugano, won Mertens allebei. Op de Australian Open verraste de Belgische met een plek in de halve finales.

Op het gravel van München heersen de Duitse tennissers. Met titelverdediger Alexander Zverev, Maximilian Marterer en drievoudig winnaar Philipp Kohlschreiber staan liefst drie Duitsers in de halve finales. De Koreaan Hyeon Chung is de enige die het feestje in München nog kan verstoren. Hij strijdt met de als eerste geplaatste Zverev om een plek in de finale.