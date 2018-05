Van Emden ziet roze droom in rook opgaan

Wielrenner Jos van Emden droomde van de roze trui, maar al tijdens de verkenning van het parcours voor de tijdrit door Jeruzalem zette hij dat idee uit zijn hoofd. ,,Het parcours was voor mij op de limiet”, zei de tijdritspecialist van LottoNL-Jumbo, die vorig jaar in de Ronde van Italië de afsluitende rit tegen de klok in Milaan won. ,,En in de race bleek dat ook: het was allemaal net even te lastig voor mij.”

Van Emden gaf op het parcours over 9,7 kilometer door de ‘heilige’ stad in Israël 44 seconden toe op winnaar Tom Dumoulin. Hij eindigde daarmee op de 33e plaats, ook nog achter landgenoten Wout Poels (25e) en Sam Oomen (29e). ,,Ik had op 25 seconden achterstand gehoopt. Sommige stukken waren net even te lang. Vijftig of honderd meter bergop, dat was te veel voor me en dan verlies je het. Het gevoel was wel goed, maar ik explodeerde twee keer en dan verlies je te veel tijd. Je mag hier geen moment herstel pakken.”