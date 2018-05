Verstappen: Barcelona bepalend voor seizoen

Max Verstappen keert volgende week terug op de plek waar hij twee jaar terug voor het eerst een wedstrijd in de Formule 1 won. Na een slechte start van het nieuwe seizoen, is de Grand Prix van Barcelona van groot belang voor de Nederlandse coureur van Red Bull.

,,Het kan een heel bepalend moment zijn voor dit seizoen”, kijkt Verstappen op de site van zijn ploeg vooruit naar de race. ,,Iedereen heeft veel trainingsronden in Barcelona gereden. Ik ben benieuwd te zien welke progressie onze wagens hebben geboekt. Onze auto’s zijn snel, maar we missen nog de echte topsnelheid. Hopelijk komt dat nog. Ik heb goede herinneringen hier en ik ben blij dat het Europese gedeelte in de serie gaat beginnen.”

Verstappen eindigde de eerste vier wedstrijden van dit seizoen nog niet op het podium. In Bakoe botste hij afgelopen weekeinde met ploeggenoot Daniel Ricciardo. Beide Red Bulls vielen uit en lieten kostbare punten liggen.