Vierduizend agenten bij Giro in Israël

De start van de Ronde van Italië in Israël heeft nogal wat voeten in aarde. Vierduizend agenten worden de komende drie dagen ingezet om het evenement veilig te laten verlopen. De beveiliging vindt niet alleen plaats op straat, maar ook vanuit de lucht, aldus de autoriteiten vrijdag. De Giro is het grootste sportevenement ooit gehouden in Israël, waar vrijdag in Jeruzalem een proloog van 9,7 kilometer op het programma staat. De etappes van zaterdag en zondag zijn ook in Israël.

Het ministerie van toerisme rekent op 10.000 bezoekers. De totale kosten van het evenement in Israël bedragen 27,6 miljoen euro. Een kwart daarvan komt voor rekening van de overheid, sponsoren betalen de rest.