Bertens naar tweede ronde in Madrid

Kiki Bertens heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Madrid. De Nederlandse tennisster, de nummer twintig van de wereld, was op het gravel van de Spaanse hoofdstad in twee sets (6-4 6-4) te sterk voor de Griekse Maria Sakkari.

Sakkari, 42e op de wereldranglijst, wist vorig jaar op de US Open nog in twee sets te winnen van Bertens.

In de volgende ronde neemt Bertens het op tegen de winnares van het duel tussen Anastasia Sevastova, de Letse nummer vijftien van de wereld, en een deelneemster uit het kwalificatietoernooi.

Op het toernooi in Madrid komen zowel mannen als vrouwen in actie.