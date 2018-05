BMX’ster Smulders ook op Papendal onklopbaar

Laura Smulders heeft de eerste van twee wereldbekermanches BMX op Papendal gewonnen. De 24-jarige Horssense van het commerciële team TVE Oegema hield in de finale de regerend wereldkampioene Alise Willoughby uit de Verenigde Staten en de Russische Jaroslava Bondarenko achter zich. Smulders won een maand geleden in Saint-Quinten-en-Yvelines al de eerste twee wedstrijden uit de wereldbekerreeks.

Merle van Benthem was ook tot de finale doorgedrongen. Dat was verrassend want de Hengelose keerde vorig week pas terug nadat ze wegens een knieblessure liefst veertien maanden aan de kant stond. Van Merle werd zesde. Zondag volgt de tweede wedstrijd.