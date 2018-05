Crutchlow pakt pole in Jerez

De Britse motorcoureur Cal Crutchlow start in de MotoGP vanaf poleposition bij de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez. Crutchlow was op zijn LCR Honda de snelste tijdens de kwalificatie. De 32-jarige Brit, die dit seizoen zegevierde in Argentinië, zette met 1.37,653 zelfs een baanrecord neer.

Dani Pedrosa, de Spanjaard uit het fabrieksteam van Honda die vorig jaar vanaf pole naar de winst reed op Jerez, gaf ruim een kwart seconde toe en eindigde als tweede. De Fransman Johann Zarco (Yamaha) maakt de voorste startrij compleet. WK-leider Andrea Dovizioso begint vanaf de achtste plaats aan de Grand Prix van Spanje. De Italiaan was op zijn Ducati bijna vier tienden langzamer dan Crutchlow. Wereldkampioen Marc Márquez kwalificeerde zich als vijfde.