Dumoulin in roze trui naar Tel Aviv

In de roze leiderstrui gaat wielrenner Tom Dumoulin zaterdag van start voor de tweede etappe van de Ronde van Italië, die de wielrenners over een vlak parcours van 167 kilometer van Haifa naar Tel Aviv leidt.

De titelverdediger begon vrijdag uitstekend aan de Giro door meteen de tijdrit op zijn naam te schrijven. De tweede etappe telt nauwelijks hoogtemeters en lijkt op het lijf geschreven van een sprinter.

De Italiaan Elia Viviani wil graag laten zien waarom hij volgens velen de beste sprinter in deze ronde van Italië is. Voor de eerste drie renners liggen er aan de finish bonificatieseconden klaar. Dat is misschien interessant voor Rohan Dennis en Victor Campenaerts, die in het algemeen klassement slechts op een achterstand van twee seconden op Dumoulin staan.

De tweede etappe gaat om 13.10 uur Nederlandse tijd van start en de renners worden tegen 17.00 uur in Tel Aviv verwacht.