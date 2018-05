Dumoulin: misschien wel beter zonder roze

Wielrenner Tom Dumoulin vindt het niet zo erg dat hij de roze trui in de Ronde van Italië al weer kwijt is. De Limburger zag Rohan Dennis in de tweede etappe naar Tel Aviv bij de tussensprint drie bonificatieseconden pakken, waardoor hij de eerste plaats in het klassement moest afstaan aan de Australiër.

,,We hadden dit zien aankomen”, zei Dumoulin. ,,Campenaerts probeerde in een ontsnapping mee te komen en dat liet BMC niet gebeuren. Dus toen wist ik wel hoe laat het was en dat ze voor de tussensprint zouden rijden. Op zich is het niet verkeerd. Wat extra roze truien in de kast is altijd leuk, maar misschien is dit over drie weken gezien wel beter zo. Het scheelt me sowieso veel tijd na de finish, zonder alle plichtplegingen. Maar het scheelt ook dat we de koers niet hoeven te controleren, dat is nog belangrijker.”