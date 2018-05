Het is Lesley Kerkhove niet gelukt het ITF-tennistoernooi van Tbilisi te winnen. De Nederlandse tennisster moest in de finale haar meerdere erkennen in de Georgische Ekaterine Gorgodze: 4-6 1-6.

Kerkhove, die als eerste was geplaatst, stond voor het eerst sinds november vorig jaar in de finale van een ITF-toernooi. Ze verloor toen in het Engelse Shrewsbury de eindstrijd van de Duitse Anna-Lena Friedsam.

Op de wereldranglijst staat de 26-jarige Kerkhove op de 221e plek.