BMX’er Niek Kimmann heeft de wereldbekerwedstrijd op de thuisbaan op Papendal gewonnen. De 21-jarige Nederlander hield in de finale onder anderen de Fransen Joris Daudet (tweede) en Sylvain André (derde) achter zich. Drie jaar geleden pakte hij op Papendal zijn eerste wereldbekerzege. Pas een maand geleden kreeg die in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines een vervolg. Wel werd Kimman, eveneens in zijn debuutjaar 2015, wereldkampioen.

Zondag volgt er nog een wereldbekermanche.