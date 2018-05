Sousa tegen Tiafoe in finale Estoril

De finale van het graveltoernooi in Estoril gaat tussen de Portugese tennisser João Sousa en de Amerikaan Frances Tiafoe. Sousa maakte een einde aan de opmars van de Griekse tiener Stefanos Tsitsipas, die vorige week in Barcelona al verbaasde door de finale te halen. Alleen topfavoriet Rafael Nadal wist Tsitsipas op het Spaanse gravel te bedwingen.

In Estoril moest de Griek buigen voor de lokale favoriet Sousa. De beslissing viel pas na ruim twee uur tennissen in de tiebreak van de derde set: 6-4 1-6 7-6 (4). De 29-jarige Sousa, die twee ATP-titels op zak heeft, staat in de eindstrijd tegenover Tiafoe. De twintigjarige Amerikaan verraste de als tweede geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta, de nummer elf van de wereld, in twee sets: 6-2 6-3. Tiafoe won dit jaar al het toernooi van Delray Beach.

In Istanbul gaat de finale tussen Malek Jaziri uit Tunesië en Taro Daniel. De Japanner klopte de Fransman Jérémy Chardy (6-3 4-6 6-4), Jaziri versloeg Laslo Djere uit Servië met 6-3 6-2.